Donna precipita dal terzo piano: è grave E' ricoverata in rianimazione

Paura in via Porto a Salerno, una donna di circa 40 anni è caduta dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di una palazzina, per cause ancora da accertare.

Nella caduta la malcapitata è riuscita ad aggrapparsi alle corde usate per stendere i panni, attutendo il colpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove si trova ricoverata in rianimazione. Sul caso indagano i carabinieri. Per il momento non si esclude alcuna pista che possa essersi trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio.

S.B.