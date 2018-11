Sigaretta a letto, prende fuoco l'appartamento Paura nel quartiere

Momenti di tensione questa mattina in via Pio XI a Salerno. Fiamme in un appartamento dove, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un vasto incendio che ha coinvolto anche altre abitazioni. Pare che tutto sia nato dalla combustione di un materasso causato da una sigaretta accesa. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. L'incendio si è sviluppato tra il quinto e il sesto piano dello stabile. La strada interessata è stata chiusa momentaneamente dalla forze dell'ordine per consentire ai caschi rossi di effettuare le operazioni di spegnimento.

Il rogo è stato fortunatamente domato. Non sono stati registrati feriti, due persone lievemente intossicate sono però state assistiti e medicate con una prognosi di cinque giorni all’esterno dell’edificio dai sanitari intervenuti sul posto. Traffico il tilt in tutto il quartiere.

S.B.