Esplode bombola: inferno sulle rotaie, 5 operai feriti Interrotta la circolazione dei treni. Grave un operaio

Inferno di fuoco questa notte intorno alle 2.35 sulla linea ferroviaria Napoli Salerno, nella galleria al chilometro 6.5 nel tratto dei binari che va da Nocera Inferiore al capoluogo salernitano. Cinque operai sono rimasti feriti a causa dell' incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia. A renderlo rende noto le Ferrovie dello Stato.

Il rogo sarebbe stato innescato dall'esplosione di una bombola mentre erano in corso sulle rotaie dei lavori di manutenzione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, i sanitari de La solidarietà di Fisciano, la Croce Azzurra di Nocera Inferiore e la Misericordia di San Valentino Torio. Le fiamme hanno coinvolto un mezzo della ditta Salcef che lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ferendo così i cinque operai. Uno dei feriti sarebbe grave, si tratta di un uomo di 40 anni, ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore che avrebbe riportato importanti ustioni alle braccia e alle gambe. In tilt i collegamenti su rotaie in tutta la regione e non solo.

La circolazione dei treni tra Salerno e Bivio Santa Lucia è sospesa. I collegamenti regionali Salerno-Caserta sono garantiti da autobus che vengono impiegati anche tra Salerno e Nocera Inferiore, a integrazione del servizio metropolitano Salerno-Napoli Campi Flegrei. I treni Intercity percorrono l'itinerario alternativo via Cava de' Tirreni mentre i convogli ad Alta Velocità avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale.

Attualmente le squadre tecniche di RFI sono impegnate negli interventi di ripristino dell’efficienza dell’infrastruttura, danneggiata dalle fiamme.

Sara Botte