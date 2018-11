Studentessa precipita dal balcone: è giallo Era in casa con le sue coinquiline. Un volo di circa tre metri

Una studentessa universitaria 19enne è precipitata dal primo piano di un palazzo a Fisciano. La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno in codice rosso, non è in pericolo di vita. La giovanissima, originaria del Vallo di Diano, è una studentessa al primo anno della facoltà di Lettere. Vivrebbe da circa due mesi nel comune della Valle dell'Irno con altre due coinquiline più grandi di lei.

Le tre erano tutte nella casa che dividono a Fisciano ieri pomeriggio quando improvvisamente si è udito un tonfo. Le ragazze affacciatesi alla finestra hanno così visto la loro coinquilina distesa sul selciato.

La 19enne è precipitata, per cause ancora da accertare, dal balcone della sua stanza. Un volo di circa tre metri che avrebbe potuto esserle fatale. Le giovani hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118 che sono intervenuti sul posto in aiuto della ragazza.

La 19enne è stata così ricoverata in neurochirurgia con una vertebra lombare esplosa a causa della caduta ed una frattura al plesso sacrale. Non sarebbe in pericolo di vita. Intanto è giallo su quanto accaduto. Si indaga per capire se possa essersi trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio.

Sara Botte