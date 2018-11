Truffe agli anziani: i raggiri tramite call center 150 le presunte vittime: nei guai due napoletani

Raggiravano gli anziani per truffarli. I carabinieri del comando di Salerno, su richiesta della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di due indagati, entrambi napoletani. L'accusa è di aver promosso e messo in piedi un gruppo operativo in diversi comuni della Campania, per mettere a segno truffe ai danni di anziani.

Le indagini sono partite nel gennaio del 2017. In seguito alle investigazioni è stato possibile individuare tre diverse associazioni per delinquere, che attraverso un call center gestito da complici che contattavano telefonicamente anziani, fingendosi parenti, avvocati o conoscenti, li inducevano, raggirandoli, a consegnare loro contanti o oggetti in oro, in qualche circostanza anche per un valore superiore ai 20mila euro.

Le truffe ai danni di anziani accertate, andate a buon fine o meno, sono circa 150. Numerosi gli arresti in flagranza di reato degli emissari.

S.B.