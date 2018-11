Furto di bici al Decathlon: bottino da 16mila euro Fermato un uomo a bordo di un furgone, un arresto

Sventato un furto di biciclette da 16mila euro. In azione questa notte i carabinieri della stazione di Battipaglia, guidati dal capitano Vitantonio Sisto, ai quali è stato segnalato un furgone sospetto fermo in una piazzola autostradale, all'altezza della zona industriale di Pontecagnano, nei pressi del Decathlon.

I militari hanno dunque provveduto a chiudere le uscite autostradali con diverse pattuglie. Il furgone, messosi in viaggio di direzione Nord, è stato prontamente bloccato all'altezza di Montecorvino Pugliano. A bordo un cittadino di origine bulgara, e 15 biciclette Mountain Bike, oltre 6 borsoni di materiale tecnico sportivo, un bottino dal valore di circa 16mila euro, tutta merce proveniente dal Decathlon. Anche il furgone è risultato rubato ad un'azienda agricola del casertano.

La refurtiva è stata sequestrata e restituita ai proprietari. In seguito alle indagini si è potuto appurare come i ladri siano entrati all'interno del centro di articoli sportivi da un'uscita secondaria. Dopo aver fatto scattare l'allarme, dunque, i malviventi avrebbero provveduto a chiudere nuovamente la saracinesca, nascondendosi in attesa della vigilanza che, avendo trovato tutte le saracinesche chiuse, hanno abandonato la struttura. I malviventi sarebbero così entrati all'interno del negozio portando via senza problemi le biciclette e gli altri oggetti. Intanto sono in corso ulteriori indagini per individuare i complici del colpo.

S.B.