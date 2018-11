Scontro tra auto e scooter: ferito un giovane Protestano i residenti: troppi incidenti stradali

Incidente stradale questa mattina in via dei Greci in direzione Fratte, proprio nei pressi del centro commerciale Le Cotoniere. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, un’auto e uno scooter alla cui guida c’era un ragazzo.

Il giovane è rimasto ferito gravemente, ha perso molto sangue. Soccorso in un primo momento dai passanti, sul posto è poi intervenuta una ambulanza del 118 ed i vigili urbani per i rilievi del caso. Sul piede di guerra i residenti della zona che protestano per la frequenza degli incidenti stradali in quel tratto di strada.

S.B.