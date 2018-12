Controlli della polizia in tutto l'agro nocerino sarnese All'opera anche le unità cinofile antidroga della questura di Napoli

Controlli stringenti da parte della Questura di Salerno nell'agro nocerino sarnese, ed in particolare nei comuni di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati. Predisposti 12 posti di controllo, con 36 veicoli controllati e 114 persone identificate. Un 32enne che ha violato gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, giustificando problemi di salute, è stato invece sorpreso in un comune diverso da quello di residenza, Nocera, insieme ad altri due pluripregiudicati.

Al lavoro anche le unità cinofile antidroga della Questura di Napoli, con due perquisizioni domiciliari mentre in pieno centro a Pagani è scattata la chiusura ad horas di un bar che è risultato sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Per il titolare è scattata la denuncia per illecito amministrativo.

Redazione Salerno