Si sente male nella cella frigorifera e muore A perdere la vita una donna mentre si trovava a lavoro in un'azienda agricola

Dramma a Battipaglia, una donna è stata stroncata da un infarto mentre si trovava a lavoro. E' accaduto in un'azienda agricola nella periferia cittadina. La donna si è sentita male all'interno di una cella frigorifera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, un'ambulanza e i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimarla, non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul caso intanto indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

