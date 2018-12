Rapina finita male: camionista ucciso a fucilate Stava consegnando un carico di finocchi al mercato ortofrutticolo

Ucciso con un colpo di arma da fuoco un autotrasportatore 48enne di Nocera Inferiore, Luigi Bruno Battaglia. E' successo la scorsa notte sulla statale 16, all'altezza di San Ferdinando di Puglia, in direzione Bari. L'uomo stava consegnando un carico di finocchi al mercato ortofrutticolo di Molfetta.

Il 48enne sarebbe stato avvicinato da un'auto a bordo della quale vi erano alcune persone, ancora non identificate che hanno sparato un colpo di fucile caricato a pallettoni probabilmente nel tentativo di rapinarlo. L'autotrasportatore è stato ferito al volto, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. Durante la notte avrebbero ascoltato alcune persone.

Redazione Salerno