Tragico impatto sulla statale 19: morti 2 ragazzi e due feriti L’incidente tra Eboli e Battipaglia. L’impatto tra una Fiat 500 e una Mito

(Pina Ferro) - Un tragico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla statale 19, tra Eboli e Battipaglia, in località Fontana del Fico. Ci sarebbero almeno due vittime. Si tratterebbe degli occupanti una Fiat 500, che si è scontrata frontalmente con una Mito proveniente dal senso opposto di circolazione. Le vittime, stando alle prime sommarie notizie raccolte, sarebbero giovanissime. Una avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni. Sul luogo dell’incidente sono confluiti numerosi mezzi di soccorso, tra ambulanze del Vopi e dell'Humanitas, vigili del fuoco e i carabinieri di Eboli. Almeno altre due persone coinvolte sarebbero state accompagnate, in condizioni critiche, presso l’ospedale di Maria Santissima Immacolata di Eboli. Anche Massimo Cariello, primo cittadino di Eboli, si è precipitato sul luogo dell'incidente per essere d'aiuto ai soccorritori.

I ragazzi, di cui uno aveva 19 anni e l'altro avrebbe compiuto tra poco 18 anni, erano entrambi di Eboli.

L'incidente avvenuto perché una delle due auto avrebbe compiuto un sorpasso azzardato, invadendo la corsia opposta di circolazione.

Il sindaco Cariello: "Sono sotto choc. E' una scena raccapricciante. Conosco i genitori delle due giovanissime vittime, che hanno appreso dell'immane tragedia da pochissimo. Non ho parole per commentare l'accaduto".

In aggiornamento.