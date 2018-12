Scontro fatale per due ragazzi: annullati eventi natalizi Sui social sgomento degli amici di Vincenzo e Francesco, morti in un tragico incidente

(Pina Ferro) Ogni iniziativa natalizia è annullata. E' la decisone del sindaco di Eboli, Massimo Cariello, dopo la tragedia di Vincenzo e Francesco, 17 e 18 anni, morti nella tarda serata di sabato dopo un violentissimo incidente stradale a Fontana del Fico, lungo la strada che collega Eboli e Battipaglia. Ancora non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente: possibile che ci sia stato un contatto tra la Fiat 500 su cui viaggiavano i due ragazzi e un auto che proveniva dalla direzione opposta, una Mito su cui viaggiavano altri due ragazzi, rimasti illesi.

Dopo l'impatto l'auto su cui viaggiavano Francesco e Vincenzo è finita in una scarpata e i due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo di uno dei due ragazzi.

Una vicenda che ha profondamente scosso la comunità di Eboli, tanti i messaggi social dedicati ai due ragazzi: “"Vorrei scrivere anch’io un pensiero per te, ma le parole proprio non mi escono. In me c’è solo tanta incredulità e dolore. Non volevo crederci due ore fa quando l'ho saputo, non voglio crederci neanche ora. Grazie per gli anni passati in piazza a ridere come matti, magari potessimo ritornare lì.. Quando avevamo 14 anni e contava solo il divertimento.. RIPOSA IN PACE AMICO MIO". Questo solo uni dei tanti messaggi comparsi sulle bacheche facebook dei due giovani deceduti. "Francesco stamattina ho avuto questa brutta notizia che nn mi aspettavo dopo giorni estivi passati a casa tua in piscina a divertirci ora nn ci sei piu eri una persona gentile educato in poco parole una persona splendita e di cuore mi macherai tanto amico mio r.i.p francèèè"