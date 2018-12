Incidente mortale: una fiaccolata per Francesco e Vincenzo Gli amici dei due giovanissimi si sono riuniti per ricordarli. Oggi i funerali di Vincenzo

Una fiaccolata silenziosa per ricordare Francesco Giugno e Vincenzo Dell'Orto, i due giovanissimi di 18 e 17 anni morti in un tragico incidente stradale nella notte di sabato sulla SS19. Ieri sera gli amici dei due ragazzi sono partiti in corteo dalla stazione ferroviaria di Eboli, per poi raggiungere con delle candele in mano, le case dei loro amici. Affisso anche uno striscione per ricordare le vittime sulla Statale 19, nei pressi del luogo del drammatico incidente. Intanto i carabinieri di Eboli stanno continuando ad indagare per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

I due giovani erano a bordo della Fiat 500 di Francesco quando, poco prima della mezzanotte di sabato, nel tratto di strada che collega Eboli a Battipaglia, l'auto si è scontrata contro una Alfa Romeo Mito. Coinvolta anche una Fiat 500 X. I due giovanissimi sono precipitati nel vuoto per diversi metri, finendo su dei maxi tubi di cemento, in un deposito edile. Un impatto violentissimo che li ha uccisi sul colpo.

Le altre sei persone coinvolte sono state soccorse e portate in ospedale, fortunatamente sono tutte in buone condizioni. La salma di Francesco Giugno, alla guida della vettura, è stata sequestrata e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia, nel nosocomio ebolitano. Liberata invece la salma di Vincenzo Dell'Orto. Oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Eboli si terranno i suoi funerali. Tutta la cittadina è in lutto per una tragedia che ha scosso profondamente il comune del salernitano.

Redazione Salerno