Inchiesta re dei supermercati: molestie e abusi, 6 indagati Spunta tra le ipotesi di reato anche la violenza sessuale

Si allarga l’inchiesta sul “re” dei supermercati, Giuseppe D’Auria, l’ex colonnello dell’esercito titolare di una serie di supermercati a Salerno e provincia. La procura di Nocera Inferiore ha chiuso l’inchiesta: sei le persone indagate, fra cui cinque titolari di supermercati marchi “Sole 365” e “Sisa”. Per uno degli indagati, l’ipotesi di reato è anche violenza sessuale nei confronti di una dipendente.

Le accuse, a vario titolo, sono di estorsione aggravata, minacce e somministrazione di cibi scaduti pericolosi per la salute.

Il Riesame nei giorni scorsi ha confermato l’interdizione per sei mesi nei confronti di D’Auria, agli arresti domiciliari, e il sequestro di circa 1 milione e 700mila euro.

Dieci in totale i punti vendita gestiti dall’ex ufficiale dell’esercito, attraverso due società.