Spaccio di droga: arrestato un 36enne E' stato sorpreso dai carabinieri con cocaina e hashish

Arrestato un 36enne per droga. I carabinieri della Tenenza di Cava de’ Tirreni, diretti dal Tenente Vincenzo Pessolano, in nottata hanno arrestato in flagranza di reato, S.V., per spaccio di sostanze stupefacenti: cocaina e hashish.

Durante le indagini sono stati sequestrati circa sette grammi di cocaina e circa cinque grammi di hashish. Nel corso dei controlli sono inoltre stati segnalati alla prefettura di Salerno quattro assuntori. Ispezioni dei militari anche nei pressi delle scuole cittadine.

Nella mattinata precedente, nei pressi dell’Istituto Commerciale Della Corte Vanvitelli sono stati trovati indosso ad un minorenne 23 grammi di hashish, già confezionati e pronti allo spaccio. Il ragazzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria minorile.