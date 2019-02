Arrestato mentre cerca di rubare un camper E' stata la segnalazione di un cittadino a far scattare l'allarme.

Sorpreso mentre tenta di rubare un camper parcheggiato in via Rosa Iemma a Battipaglia. A finire in manette A.C., 30 anni, marocchino, noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora.

E’ stata una segnalazione di un cittadino al 112 a far scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno immediatamente bloccato lo straniero. Questi, all’arrivo dei militari aveva già infilato lo “spadino” (una sorta di chiave per forzare i nottolini di accensione) che gli avrebbe consentito, nel giro di pochi secondi, di partire al volante del camper. Il 30enne dopo essere stato ammanettato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia, e questa mattina è stato processato con il rito della direttissima.