Frontale nella zona industriale tra Eboli e Battipaglia Una 50enne ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Una donna in prognosi riservata e tre feriti. E’ il bilancio del frontale verificatosi nella zona industriale tra Eboli e Battipaglia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 di questa sera. Ad impattarsi una Ford Focus ed una Smart. A seguito dell’impatto ad avere la peggio è stata una donna 50enne che trasferita all’ospedale di Battipaglia è stata ricoverata in codice rossa ed ora è in prognosi riservata. Lievi ferite per il marito e gli altri due occupanti l’altra vettura, due trentenni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le cause che lo hanno determinato.