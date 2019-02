Allarme bomba al tribunale: la telefonata da una cabina In allerta il sistema di sicurezza

Ancora un allarme bomba nel salernitano. Una telefonata partita poco prima delle otto da una cabina di Afragola ha causato il ritardo dell'apertura degli uffici al tribunale di Nocera Inferiore, paralizzando i lavori per circa un'ora. Le attività sono poi riprese regolarmente. Interdetta la sede del penale del giudice di pace e del settore civile.

Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, la telefonata ha messo in allerta il sistema di sicurezza. Non è la prima volta che accade, in altri casi si è arrivati a dover evacuare anche le aule del tribunale. Le comunicazioni provenivano anche in quelle occasioni dal napoletano.