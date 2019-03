Prestazioni ambulatoriali con falsi ticket Nei guai un dipendente dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore

Prestazioni ambulatoriali con ticket falsi:denunciato un dipendente ospedaliero. E’ quanto hanno accertato gli uomini del commissariato di Nocera Inferiore al termine di una laboriosa attività investigativa. L’attività investigativa aveva lo scopo proprio di individuare i responsabili della falsificazione di alcuni ticket per prestazioni ambulatoriali presso l’Ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore.

E’stato un dirigente medico a far scattare le indagini a seguito di una segnalazione. Il camice bianco durante la sua attività di controllo, si è reso conto che alcune prenotazioni per prestazioni ambulatoriali, effettuate presso il reparto da lui diretto, erano erogate con la presentazione di ticket che a prima vista sono sembrati non genuini.

Le indagini hanno consentito di accertare che i ticket erano stati contraffatti e sono stati raccolti elementi a carico di un dipendente dello stesso reparto che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per truffa aggravata e falso materiale.