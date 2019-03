Blitz sanzioni e denunce in tutto l'Agro Attività di prevenzione svolta dagli uomini del commissariato di Nocera Inferiore.

Gli uomini del commissariato di Nocera Inferiore mettono in atto controlli a tappeto su tutto il territorio dell’Agro. Nel quadro dell’intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati e dell’illegalità diffusa disposti dal Questore di Salerno, gli agenti del Commissariato, supportati da unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Lucania, hanno effettuato una serie di controlli a tappeto nell’Agro nocerino-sarnese con particolare riguardo ai centri di Nocera Inferiore ed Angri. Sono stati effettuati 7 posti di controllo con l’identificazione di 67 persone e 35 veicoli controllati; 3 sono state le perquisizioni personali sul posto ed una persona è stata deferita all’A.G. per detenzione di arnesi atti allo scasso.Durante l’operazione è stata sequestrata della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, a C.L. di anni 20 residente in un comune dell’hinterland napoletano. Allo stesso, inoltre, è stata ritirata la patente di guida perché utilizzata in costanza di detenzione di sostanza stupefacente; per tale aspetto, C. L. sarà segnalato al competente Ufficio della Prefettura di Napoli.

Nella medesima operazione, inoltre, è stato fermato e controllato S. R. di anni 45 marocchino, che dai successivi accertamenti è risultato non in regola con la legislazione sugli stranieri e pertanto è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per le pratiche di espulsione.