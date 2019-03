Maltrattamenti in famiglia: arrestato 32enne Aveva precedenti per droga e tentata estorsione

Maltrattamenti in famiglia: arrestato dalla polizia un 32enne, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore contro un nocerino, già noto alle forze dell’ordine perché dedito alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, e in passato responsabile di maltrattamenti in famiglia e di tentata estorsione.

Per questi reati, il Gip del Tribunale di Nocera, accogliendo la richiesta della locale Procura, aveva applicato a B.F. la misura cautelare dell’allontanamento dal nucleo familiare.

L’uomo però non si era presentato dinanzi al giudice per le udienze preliminari per l’interrogatorio di garanzia e così nei suoi confronti è stata applicato il divieto di dimora nella provincia di Salerno, che però non avrebbe rispettato.

Nelle ultime settimane B.F. avrebbe infatti commesso altri reati nei confronti delle stesse vittime e a questo punto il Tribunale di Nocera avrebbe così disposto la cattura del 32enne e il suo successivo trasferimento in carcere.

Dopo due giorni di ricerche, gli agenti di via Falcone hanno rintracciato il giovane nella sua casa in località Piedimonte e hanno proceduto al suo arresto, conducendolo nel carcere di Fuorni.