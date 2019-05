Dramma della solitudine: 65enne trovato morto in casa Era senza vita da almeno due giorni

Da giorni non si avevano sue notizie, a dare l'allarme i vicini di casa, insospettiti. Così la drammatica scoperta del cadavere di un uomo di 65 anni. Era senza vita da circa 48 ore. L'uomo, che viveva da solo in un appartamento di via Roma, a Battipaglia, molto probabilmente ha avvertito un malore che gli è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi che hanno solo potuto accertare il decesso. Sgomento nella cittadina della Piana per l'ennesimo dramma della solitudine.