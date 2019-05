Tragedia a Battipaglia: muore bimbo di 10 anni La famiglia ha sporto denuncia

Tragedia a Battipaglia, dove un bambino di 10 anni è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria della Speranza. Era ricoverato da qualche giorno. Il piccolo aveva una malformazione all'esofago dalla nascita. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri di Battipaglia. Al via le indagini. Disposto dal magistrato inquirente il sequestro della salma, ordinato l'esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore.

Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità della Piana che si stringe al dolore dei familiari. Il bambino è il figlio di un ex cestista della Società Polisportiva Battipagliese che con un post su Facebook ha comunicato la sua vicinanza: “Siamo profondamente addolorati nel dovervi comunicare che il piccolo P.E., ragazzino del 2008 che praticava minibasket presso la nostra società e figlio di S.E., ex giocatore della PB63, è venuto a mancare in queste ore. La PB63, notevolmente scossa dall’accaduto, si unisce al cordoglio dei genitori e dei familiari.”