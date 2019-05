Trovato con un’arma clandestina e droga: arrestato 56enne In azione la polizia di Battipaglia

Trovato con un'arma clandestina e droga, arrestato un 56enne, già noto alle forze dell'ordine.

In azione gli agenti di polizia del commissariato di Battipaglia che hanno scoperto l'uomo in flagranza di reato. Si tratta di un cittadino italiano, originario di Olevano sul Tusciano. Il 56enne sarebbe stato beccato durante un normale controllo di polizia, nel corso delle operazioni di identificazione ed accertamento dei documenti da parte della pattuglia.

Gli agenti hanno effettuato poi anche una perquisizione personale e veicolare sul posto, in seguito alla quale è stata trovata indosso all’uomo, nascosta dietro la cintola dei pantaloni, l’arma da sparo. In casa poi i poliziotti hanno trovato sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 120 grammi circa e 1,5 grammi di cocaina. Il 56enne si trova ora in carcere a Fuorni.