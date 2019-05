Pedinamenti e minacce alla ex moglie: interviene la polizia Divieto di avvicinamento per un 46enne di Nocera Inferiore

Pedinamenti, minacce e offese nei confronti dell'ex moglie. La polizia di Nocera Inferiore ha notificato un divieto di avvicinamento alla persona offesa a S.S., 46enne del posto.

L’uomo, al termine della relazione sentimentale, avrebbe indotto la donna in uno stato di paura, generando in lei il timore per la propria incolumità.

La donna si era così rivolta alla polizia, denunciando quanto le stava accadendo. Ne è conseguito che il Gip. di Nocera Inferiore, valutata la richiesta della Procura, ha emesso il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex coniuge.