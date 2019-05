L'addio alla studentessa 25enne: Sei il nostro angelo custode Commozione e lacrime ai funerali della giovane di Gaiano

"Sei il nostro angelo custode" così i cugini hanno voluto ricordare la 25enne di Gaiano, frazione di Fisciano, deceduta all'ospedale di Salerno a causa di alcune ferite che si è autoinflitta. Lacrime e commozione ai funerali della giovane studentessa della Facoltà di Medicina del campus salernitano. All'uscita del feretro candido dalla chiesa del comune della Valle dell'Irno in volo palloncini bianchi.

In centinaia hanno voluto dire addio alla ragazza e stare vicino al dolore dei genitori e del fratello. “Ci hai offerto la tua bontà, la tua saggezza, la tua semplicità – la ricordano ancora i familiari - Abbiamo beneficiato della tua presenza e dei tuoi gesti d'amore. Abbiamo apprezzato le tue doti e le tue qualità. Hai donato il tuo affettuoso impegno alla comunità parrocchiale. Hai costruito tanto nella tua breve esistenza. Sei un angelo disceso sulla terra per opera del Signore e come un angelo sei volata via”.