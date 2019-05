Nasconde la droga in auto: arrestato 50enne E' stato trovato con 17 confezioni di eroina

Girava in auto con della droga, scatta l'arresto. In azione gli agenti di polizia di Battipaglia che hanno fermato un’automobile con a bordo un uomo di 50 anni, F.M, avvistato, precedentemente, all’interno di alcune palazzine popolari. Durante la perquisizione il 50enne è stato trovato in possesso di 17 confezioni di eroina, del peso complessivo di 5 grammi.

Nel corso delle verifiche, sia nel centro cittadino che in zona litoranea, sono state controllate dagli agenti 66 persone a bordo di 41 veicoli, uno dei quali è stato sequestrato.