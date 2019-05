Rubano attrezzi agricoli: arrestati tre giovani Si trovano ora agli arresti domiciliari. In azione i carabinieri di Campagna e Eboli

Rubano attrezzi agricoli: scoperti dai carabinieri. Ieri sera i militari della Stazione di Campagna, coadiuvati da personale della sezione operativa di Eboli, hanno arrestato in flagranza del reato di furto pluriaggravato il 32enne P. C, la convivente P. G. di 19 anni e M. C di anni 27, residenti o dimoranti a Campagna, tutti con precedenti di polizia.

A dare l'allarme era stato un cittadino che aveva notato un veicolo sospetto parcheggiato con una persona a bordo in zona rurale di Campagna. Da lì è partito un immediato controllo. I tre sono stati fermati mentre si trovavano a bordo del veicolo segnalato in Via Provinciale.

I carabinieri hanno accertato che avessero appena commesso il furto di attrezzi agricoli da un casolare che si trova in località Concezione. Infatti la perquisizione del veicolo ha permesso di ritrovare due decespugliatori ed un motosega del valore totale di 600 euro, nonché arnesi utilizzati per il compimento del furto. Gli attrezzi sono stati restituiti al proprietario, un pensionato residente nel centro storico, proprietario anche del casolare e dell'appezzamento di terreno adiacente.

Il 27enne era stato scarcerato da appena due giorni mentre gli altri due, conviventi, erano stati coinvolti in una recente operazione della Compagnia di Eboli con la donna arrestata anche per detenzione di banconote false. Si trovano ora agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.