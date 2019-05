Vende smartwatch online ma era una truffa: preso Un 45enne di Battipaglia pizzicato a Brescello: intascava i soldi ma non spediva nulla

Secondo l'accusa, aveva pubblicizzato online una serie di annunci "esca" su un noto portale di e-commerce, proponendo in vendita smartwatch di ultima generazione a prezzi concorrenziali. In realtà era una truffa. I carabinieri di Brescello hanno denunciano un 45enne di Battipaglia: l'uomo è stato incastrato da un’inserzione associata a una mail e una carta prepagata dove ricevere i soldi. Vittima del raggiro un 22enne di Brescello che, dopo aver versato i soldi sulla poste pay, non si è visto recapitare l'oggetto.

Dopo una serie di riscontri tra la mail associata all’inserzione "esca", il numero di telefono dove i due hanno portato avanti la trattativa e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri di Brescello hanno denunciato il 45enne salernitano. Le indagini proseguono per risalire al giro d'affari illegale, che i militari sospettano possa essere ben più vasto del singolo episodio contestato.