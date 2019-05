Pizzo sui fiori, il clan Cesarano mette le mani sulla Piana Aveva stretto alleanza con il clan Pecoraro Renna. In Manette Francesco Mogavero

Pizzo sui fiori: il clan Cesarano si estende anche nella Piana del Sele grazie all’alleanza con il clan Pecoraro Renna. Tra gli indagati arrestati ieri mattina, vi è anche Francesco Mogavero del clan egemone nella Piana del Sele.

Mogavero, solo pochi giorni fa era stato destinatario del’’ordinanza di custodia per l’omicidio dell’imprenditore di Pontecagnano Aldo Autuori.

Ad eseguire le misure cautelari (quattro in carcere e quattro ai domiciliari), sono stati gli uomini della Guardia di Finanza e i carabinieri di Torre Annunziata al culmine di un’inchiesta partita nel 2014 e coordinata dalla Dda di Napoli. Oltre a Mogavero a finire in carcere anche il salernitano Ivan Cammarota.

L'attivita' investigativa coordinata dalla Dda ha consentito di scoprire che il clan aveva messo in piedi rapporti di amicizia con un'altra fazione camorristica, quella dei Pecoraro-Renna, operativa nella piana del Sele e nell'alto Salernitano. Gli indagati avevano anche fondato una società di intermediazione e trasporti, la Engy Service. L'obiettivo era ottenere il monopolio delle spedizioni di fiori, bulbi e vasellame provenienti dai Paesi Bassi e diretti al mercato dei fiori. Gli operatori del settore chiamavano la società l' "agenzia delle gang" perchè aveva imposto un rapporto esclusivo sia per i trasporti che per lo scarico delle merci, legato alla capacita' intimidatrice rappresentata dalla parentela con il boss Luigi Di Martino.