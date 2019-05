Nasconde la droga in casa: arrestato 43enne In azione il fiuto del cane Pocho della Polizia

Beccato uno spacciatore, in azione il cane Pocho con gli uomini del commissariato di Nocera Inferiore che hanno perquisito la casa di di S.G., pluripregiudicato del posto di 43, con precedenti per rissa, tentato omicidio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione di armi e detenzione di sostanze stupefacenti, e sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza.

“Pocho”, il cane dell’unità cinofila della questura di Napoli, dopo essersi soffermato nei pressi del forno posizionato nel mobile della cucina, si è diretto verso un accappatoio che si trovava riposto sul balcone dello stesso locale, segnalando la presenza di stupefacente al suo conduttore.

I poliziotti hanno trovato nella tasca dell’accappatoio un panetto di hashish di circa 100 grammi e 9 dosi già confezionate in buste trasparenti di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione elettronico perfettamente funzionante. Gli agenti, in considerazione degli specifici precedenti hanno arrestato il responsabile per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Il 43enne è stato posto ai domiciliari.