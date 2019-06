Incendio nella notte, donna muore in camera da letto Fatali forse i fumi tossici del rogo: sul posto vigili del fuoco e 118 di Nocera Inferiore

Un’anziana donna di Nocera Inferiore è morta questa notte dopo l’incendio della canna fumaria della sua abitazione. La tragedia è avvenuta intorno all’una, nei pressi di via Fiano. Probabile che a stroncare l’anziana siano state le esalazioni tossiche sprigionate dalle fiamme.

Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la cucina e il salotto di casa bruciati: in camera da letto, il corpo senza vita della donna. Inutile purtroppo l’intervento dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I caschi rossi sono al lavoro per risalire alle cause dell’incendio.