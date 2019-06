Terribile incidente sulla Cilentana: muoiono due automobilisti Le vittime sono un 33enne e un 49enne: il frontale avvenuto all'alba non ha lasciato scampo

E' stata un'alba di sangue quella di oggi per la provincia di Salerno: intorno alle 6, infatti, per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Perito, lungo la Statale Cilentana. Terribile l'impatto, costato la vita a due persone: si tratterebbe di un 33enne di Vallo Scalo e di un 49enne di Ceraso. Il giovane sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l'uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i soccorsi, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco oltre ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. L'Anas in una nota ha fatto sapere che il tratto della Cilentana è stato chiuso, in entrambe le direzioni, nei pressi del chilometro 118 di Vallo. Disagi per la circolazione, deviata sulla viabilità ordinaria, in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli incidentati.