Litiga con i vigli e mette il tir di traverso L'autotrasportatore blocca il traffico nei pressi del casello A3

Viene fermato dai vigili urbani e mette il Tir di traverso sull’ex statale 18, bloccando il traffico. E' accaduto questa mattina a Nocera Inferiore, nei pressi dello casello autostradale della A3, Napoli Salerno, il protagonista è un autotrasportatore.

Il mezzo è stato bloccato dalla polizia locale perché, nonostante il divieto previsto dall’ordinanza antismog, ha utilizzato lo svincolo in uscita. L'uomo però, piccato per il richiamo, ha deciso di bloccare la strada.

Poi, sollecitato da un pattuglia della polizia locale, ha spostato il mezzo pesante, recandosi in seguito in municipio per protestare contro il divieto.