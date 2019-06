Auto in fiamme, traffico rallentato sull'autostrada A3 Disagi alla circolazione tra Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni in direzione Salerno

Disagi questa mattina sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, un veicolo ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas per le operazioni di messa in sicurezza e regolazione del traffico.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, che ha subìto non pochi rallentamenti tra le uscite di Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni in direzione Salerno.