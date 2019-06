Donna trovata morta in un pozzo: tragedia nel salernitano Si indaga. A rinvenire la salma i familiari

Tragedia nel comune di Sant’Angelo a Fasanella, una donna di 56 anni, M.D.F le sue iniziali, è stata trovata morta in un pozzo. A fare la drammatica scoperta i familiari che hanno rinvenuto il corpo dopo ore di ricerche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale di Roccadaspide. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per il momento non si esclude alcuna pista.