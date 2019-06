Ladri di carburante nell'area di servizio di Campagna Portati via 400 litri di gasolio mentre i conducenti dei mezzi dormivano

Ladri in azione nella notte all’interno dell’area di servizio di Campagna sull’autostrada A2 del Mediterraneo. I malviventi, dopo aver abbattuto e portato via diversi metri di recinzione metallica, hanno asportato dai serbatoi di due camion in sosta 400 litri di gasolio. Sorpresi nel sonno i conducenti dei mezzi, che al risveglio si sono accorti del furto.

Sono in corso le indagini da parte del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina e della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli.