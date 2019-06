Arrestati due fratelli dai carabinieri per spaccio di droga I due trovati con hashish, marijuana e 4mila euro in contanti

Sorpresi con la droga dai carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari del dipendente Nor, hanno arrestato due giovani fratelli, residenti a Lustra, poiché si sarebbero resi responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sottoposti a perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di tre piante di canapa indiana coltivate in vaso, ben 264 grammi di marjuana e 33 grammi di hashish custoditi in vari contenitori disseminati per casa e 4mila euro, possibile provento di spaccio.

I presunti spacciatori, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, sono stati quindi condotti nelle rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari.