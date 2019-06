Clonava carte di credito: arrestato dai carabinieri In manette un 40enne originario del Bangladesh che deve scontare un anno

Clonava carte di credito: rintracciato e arrestato, dai carabinieri della Stazione di Campagna, un cittadino del Bangladesh- K. I. di 40 anni-, residente nella provincia di Napoli.

A carico dello stesso, oltre ad una serie di precedenti penali e di polizia per reati predatori e contro la persona, risultava un ordine di carcerazione del, 2017 essendo stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di clonazione di carte di credito. Il 40enne si trova ora in carcere a Salerno.