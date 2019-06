Va in ospedale per un mal di stomaco e muore:indagati 3 medici Sul caso indaga la procura di Lagonegro

Si reca in ospedale per dei dolori allo stomaco e muore. Tre i medici del Luigi Curto di Polla indagati per il decesso di Giuseppe Rotunno, 61enne, che ha perso la vita lo scorso 19 giugno. L'ipotesi di reato per i tre professionisti è quella di omicidio colposo in concorso.

Il 61enne, residente ad Auletta, è stato ricoverato con dei forti dolori allo stomaco. Sarebbe stato sottoposto agli esami di rito, per poi venir dimesso e rimandato a casa.

L'uomo però si sarebbe sentito nuovamente poco bene. Tornato in ospedale a Polla è stato ricoverato ed è morto due giorni dopo. I familiari hanno così deciso di denunciare ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina l'accaduto. Sequestrata la cartella clinica, sul caso indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.