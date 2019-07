Investita in centro da un'auto: muore 75enne L'anziana stava attraversando la strada ad Agropoli

Non ce l’ha fatta, è morta la 75enne investita ieri mattina in via San Pio X ad Agropoli. L'anziana stava attraversando la strada quando una vettura, per cause ancora da accertare, l’ha travolta in pieno. La donna ha riportato gravi lesioni e fratture. In un primo momento, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Viste le gravi condizioni della malcapitata è stato poi disposto il trasferimento con un elicottero presso l’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

La 75enne però non ha superato la notte. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto. Al lavoro i carabinieri. Sempre ieri ad Agropoli è stata investita da un'auto una turista 12enne, si trova ricoverata in ospedale a Vallo della Lucania.