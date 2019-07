Cade dal balcone mentre monta una tenda e muore Tragedia in Cilento. Il volo nel vuoto dal quarto piano

Tragedia a Moio della Civitella, in Cilento. Un 70enne è precipitato dal quarto piano mentre era su un balcone per montare una tenda da esterno con dei familiari. L'uomo, S.G., originario del napoletano da una prima ricostruzione di quanto accaduto avrebbe perso l’equilibrio sulla scala, precipitando.

Ad assistere alla drammatica scena anche alcuni testimoni che hanno visto il corpo cadere nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per i rilievi. Dovranno ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto.