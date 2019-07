Sospeso il consiglio comunale di Angri: arriva il commissario Nominato dal prefetto per provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione

Sospeso il consiglio comunale di Angri, il Prefetto di Salerno ha nominato un commissario ad acta per provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione relativo alle esercizio finanziario 2018, già deliberato dalla giunta e non approvato dal consiglio.

Nonostante la diffida a consegnare il documento entro il 6 luglio, infatti, il bilancio non è stato approvato. Dunque, il prefetto ha inviato al Ministero dell'Interno la proposta per l'attivazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale che intanto è stato sospeso. Nominato, come commissario prefettizio per la gestione dell'ente, Alessandro Valeri.