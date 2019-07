Sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi Denunciato il titolare e un suo collaboratore

Discarica abusiva sequestrata nel salernitano, denunciato il titolare. In azione nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Campagna, che hanno proceduto al sequestro preventivo di una vasta area di circa 3000 metri quadri all’interno della quale avrebbero accertato l’avvenuta realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi. Scarti di lavorazione di cantiere nautico, scafi di barche, bidoni e fusti vuoti e già contenenti solventi e vernici, mezzi agricoli, un furgone, una vettura, una moto, un'apecar, scarti di lavori edili, il tutto in evidente stato di abbandono ed in parte invasi dalla vegetazione.

Sigilli anche a un capannone posto nella stessa area ed in cui veniva condotta un’attività di rimessaggio di barche in contrasto con lo strumento urbanistico del comune di Campagna, la zona è classificata come zona agricola semplice. Il legale rappresentante della ditta, nonché proprietario dei terreni, insieme al conduttore dell’attività sono stati denunciati per reati ambientali ed edilizi.