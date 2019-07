Precipita da un pendio: escursionista 59enne salvato Interviene l'elisoccorso

Escursionista si ferisce in montagna. Interviene l'equipaggio dell'elisoccorso del 118 Salerno con un tecnico del soccorso alpino e speleologico Campania. I fatti nel pomeriggio di ieri, in località Tirone di Sicignano degli Alburni. Il 59enne di Palomonte era precipitato da un pendio roccioso che stava discendendo. Si trovava in compagnia di un amico. Si sarebbe procurato diverse lesioni, non gravi.

Allertato dall'amico il 118, l'elisoccorso, atterrato nel campo sportivo del comune di Sicignano degli Alburni, ha trasportato il ferito all'ospedale Ruggi di Salerno per il ricovero.