Evade l'obbligo di dimora e va al bar: arrestato 33enne Il giovane si sarebbe intrattenuto fino a notte fonda fuori casa in diverse occasioni

Va al bar e evade l'obbligo di dimora, beccato dai carabinieri.

I militari della compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, nel pomeriggio di ieri, sula scorta di una ordinanza di custodia in carcere, emessa su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, hanno arrestato il 33enne C.C., residente ad Agropoli, poiché responsabile dei reati di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza presso la propria abitazione dalle ore 19 alle 7 del mattino, nel mese di giugno in diverse circostanze ed in orari notturni, sarebbe stato sorpreso dai militari in alcuni bar della zona dove si sarebbe intrattenuto a bere e a frequentare persone fino a notte inoltrata, in palese divieto degli obblighi imposti.