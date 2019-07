Tragedia ad Agropoli: annega 15enne, era in barca con il papà Sarebbe stato portato via dalla corrente mentre faceva il bagno a mare

Dramma al porto di Agropoli, dove è annegato un ragazzo di 15 anni. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il giovane si trovasse con il padre in barca, un natante a vela di circa 9 metri. Mentre faceva il bagno, la corrente lo avrebbe spinto via, trasportandolo al largo.

Inutili i tentativi del padre, un operaio del posto, che ha tentato di raggiungerlo e soccorrerlo. In aiuto sono intervenuti anche altre imbarcazioni e gli uomini della Capitaneria di Porto per il recupero della salma, che è stata portata a riva, era finita tra gli scogli. Messa in sicurezza anche l’imbarcazione, lasciata alla deriva. Scene drammatiche sulla banchina all'arrivo dei familiari del giovanissimo.