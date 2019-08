Stalker evade i domiciliari per perseguitare una donna E' stato arrestato dai carabinieri di Agropoli

Evade i domiciliari, beccato dai carabinieri. I militari di Agropoli hanno arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, D.D. 31enne di Capaccio, già noto alle forze dell'ordine. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori nei confronti di una donna del posto. I militari lo hanno sorpreso nei pressi dell’abitazione della malcapitata che avrebbe già in passato molestato, avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione dove era sottoposto ai domiciliari, vi è stato nuovamente condotto dai carabinieri.

I militari della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato anche Z.T. 59Enne, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Francese, perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa in Francia nel 1990. L'uomo si trova nel carcere di Fuorni.