Auto si ribalta in galleria, traffico in tilt sull'autostrada Tra Campagna e Contursi in direzione sud: una persona ha riportato diverse fratture

E' di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra le uscite di Campagna e Contursi Terme, in direzione Sud. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in galleria.

Una persona è stata soccorsa ed ha riportato ferite al braccio e al polso: sul posto, oltre naturalmente alla polizia stradale e al personale Anas, anche i sanitari del Vopi che hanno prestato assistenza medica.

Per fortuna, dunque, non ci sono state gravi conseguenze. Tanti però i disagi per il traffico, con pesanti problemi per gli automobilisti in transito in direzione Reggio Calabria.