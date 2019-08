Ubriaco, causa un incidente e scappa via: denunciato A scontrarsi un camion con un motorino, feriti due ragazzi. In azione i carabinieri di Amalfi

Ubriaco, mentre era alla guida di un camion, avrebbe causato un incidente, facendo cadere sull'asfalto due giovani in sella ad uno scooter. E' successo in Costiera Amalfitana, dove i carabinieri hanno denunciato l'autista del mezzo pesante, al quale sono risaliti attraverso un filmato ripreso da un automobilista che aveva notato l'andamento spericolato del furgone, e che casualmente aveva immortalato il momento del sinistro.

Il guidatore del camion non si era fermato a prestare soccorso, continuando la corsa lungo la statale 163.

I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale- hanno riportato escoriazioni non gravi-, i militari della Compagnia di Amalfi hanno rintracciato l'autista ad Amalfi. Si tratta di un fruttivendolo di Torre del Greco, che, sottoposto all'esame etilometrico, aveva un tasso alcolemico pari a 2.53 g/L. Per lui la denuncia per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente e per fuga in caso di incidente con danni alle persone.